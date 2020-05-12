Москва, , 12:21 — REGNUM Аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, будут проверены на качество и безопасность. Об этом сообщает 12 мая пресс-служба Росздравнадзора.

Проверки начались в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В ведомстве пояснили, что причиной контрольно-надзорных мероприятий стали пожары, произошедшие 9 мая и 12 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в реанимационном отделении ГКБ №50 имени С. И. Спасокукоцкого в Москве произошёл пожар, погиб один человек, ещё трое пострадали. Предположительно, возгорание произошло из-за неисправного аппарата ИВЛ. Утром 12 мая аппарат ИВЛ загорелся в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, пожар стал причиной гибели пяти человек.

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