Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который загорелся в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым. Об этом 12 мая сообщили в правоохранительных органах.

«Сам аппарат новый, его установили в самом начале мая, произведен на Уральском приборостроительном заводе», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Отмечается, что в настоящее время рассматриваются три версии возгорания: короткое замыкание, перегрузки и неправильная эксплуатация, уточнил собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, в больнице Святого Георгия рано утром 12 мая произошло возгорание аппарата ИВЛ. В результате пожара погибли пять человек. С этажа, где произошло возгорание, вывели 150 человек. Пожарные потушили возгорание на площади 10 кв. метров.

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание в электрооборудовании. На месте пожара работают следователи, органами СКР возбуждено уголовное дело.

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