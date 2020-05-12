Кабул, , 12:09 — REGNUM В афганской провинции Нангархар в ходе похорон офицера полиции произошёл взрыв, погибли по меньшей мере десять человек. Об этом сообщает 12 мая афганский телеканал Ariana News.

По данным местной полиции, взрывное устройство находилось на теле боевика, который шёл вместе с участниками похоронной процессии. Он привёл его в действие и погиб. Ни одна из действующих в стране группировок пока не объявила себя причастной к теракту.

Представитель администрации провинции Аталла Хогьяни заявил, что при взрыве были убиты или ранены не менее 40 человек, но более точных данных он не привёл. Телеканал сообщает о десяти погибших и десяти раненых.

Умерший офицер возглавлял полицию одного из округов провинции. Он скончался от сердечного приступа в ночь на 12 мая.

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