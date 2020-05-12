Джакарта, , 11:46 — REGNUM Два землетрясения магнитудой 4,3 и 2,2 произошло в Индонезии, сообщает информационный портал Detik.

Первое землетрясение магнитудой 4,3 произошло в море вблизи округа Бима в провинции Западная Нуса-Тенгара 11 мая в 22:23 по местному времени.

Второе землетрясение магнитудой 2,2 произошло на суше в 18 км к северо-востоку от Амбона на глубине 97 км 11 мая в 21:46 по местному времени.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.