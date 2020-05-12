Горно-Алтайск, , 11:44 — REGNUM Власти Горно-Алтайска пожаловались на участившиеся случаи порчи городского имущества. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, вандалы портят скамьи и беседки надписями, а также повреждают имущество.

Так, надписи появились на городской городской набережной, в панорамном парке «Гора Туугая». Кроме того, повреждены личные тренажеры на спортплощадках. Личности ответственных за порчу устанавливаются.

Чиновники напомнили, что виновных ожидает административная ответственность, а в некоторых случаях — лишение свободы. В администрации также призвал горожан, ставших свидетелями актов вандализма, сообщать правоохранителям.

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