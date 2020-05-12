Ачинск, Красноярский край, , 11:40 — REGNUM В городе Ачинске Красноярского края следователи устанавливают обстоятельства убийства женщины.

Как сообщили ИА REGNUM 12 мая в Главном следственном управлении СКР по региону, 12 мая из полиции поступила информация о том, что в мусорном контейнере в одном из дворов Ачинска обнаружены фрагменты тела человека.

Женщина-очевидец рассказала следствию, что пришла навестить 36-летнего сына, который проживает один в квартире на пятом этаже. В этот момент он вышел из подъезда. В руках он нёс несколько пакетов с якобы испорченным мясом. Женщине это показалось подозрительным, и она позвонила в полицию.

Мужчина забаррикадировался в квартире и отказался открывать дверь полицейским. Когда сотрудники экстренных служб пытались открыть дверь, ачинец выпал из окна. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Убитой оказалась 50-летняя знакомая подозреваемого, проживавшая в Ачинске. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сургутском районе Югры возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства.

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