Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил городскую больницу Святого Великомученика Георгия, где ранним утром 12 мая произошел пожар в отделении реанимации и погибли пять пациентов с коронавирусной инфекцией.

Глава города назвал действия медработников — врачей и другого персонала больницы — героическими и отметил, что именно благодаря их слаженности во время ЧП удалось предотвратить гибель большого количества людей.

Губернатор подтвердил гибель при пожаре пяти человек, добавив, что большего количества жертв удалось избежать благодаря профессионализму и самоотверженным действиям врачей и медсестёр реанимационного отделения.

«Они немедленно, не дожидаясь прибытия пожарных, приступили к эвакуации своих пациентов на другие этажи и в другие отделения, выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма. Но самое главное — они успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода, что предотвратило более серьезные последствия, — отметил Александр Беглов. — Считаю, что врачи и медсестры проявили настоящий героизм».

Глава региона также подчеркнул, что в настоящий момент 15 человек из пострадавшего отделения эвакуированы в другие отделения внутри больницы, эвакуация всей клиники не понадобилась.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования: загорелся один из аппаратов ИВЛ. Сейчас на месте работают следователи СКР. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, что по совпадению 12 мая отмечается Международный день медицинских сестёр.

Александр Беглов дал поручение провести проверку медицинского оборудования, состояния противопожарной безопасности и путей эвакуации тяжелых больных во всех стационарах города. Кроме того, Беглов заявил, что родственникам погибших при пожаре будет оказана помощь, в том числе материальная.

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