Кемерово, , 11:16 — REGNUM С начала особого противопожарного периода в Кузбассе возбуждено более 800 административных дел — за нарушение требований пожарной безопасности. К ответственности привлечены 315 правонарушителей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

Уточняется, что только за прошедшие выходные дни из-за нарушений особого противопожарного режима возбуждено 43 административных дела.

Напомним, особый противопожарный режим действует в Кемеровской области с 15 апреля по 1 июня.