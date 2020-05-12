Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали сотрудника таможни, который, пользуясь своим должностным положением, продавал сведения ограниченного доступа из Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО). Об этом 12 мая сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Следствием установлено, что к организации утечки конфиденциальных данных причастна группа лиц, в состав которой входил сотрудник таможенных органов. Он неправомерно копировал информацию о таможенном декларировании и профилях рисков.

Эта информация, как уточняют в ведомстве, позволяла недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности избежать применяемых таможенными органами мер по минимизации рисков занижения таможенной стоимости перемещаемых через границу РФ товаров и, как следствие, уклоняться от уплаты таможенных платежей. В результате бюджет РФ недополучал таможенные начисления.

«Похищенные из баз данных ФТС России сведения впоследствии реализовывались, в том числе через интернет-ресурсы», — говорится в сообщении.

В отношении должностного лица таможенного органа следователями СК России возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации» и «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя».

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц по статье «Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий группой лиц по предварительному сговору».

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