Кемерово, , 11:04 — REGNUM На полигоне в Кузбассе произошёл взрыв. Командование Юргинского гарнизона совместно с правоохранительными органами сейчас проводят проверку по факту гибели двух гражданских лиц. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на источник информации в гарнизоне.

Уточняется, что по предварительным данным, двое мужчин незаконно проникли на территорию полигона. Они искали там цветной металл. Мужчины попытались разобрать неразорвавшийся боеприпас. Произошёл взрыв.

Инцидент произошёл накануне, 11 мая.