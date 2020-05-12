Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM Генпрокуратура России взяла на контроль организованную прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с пожаром в городской больнице Святого Георгия. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба центрального аппарата надзорного ведомства.

«Генпрокуратура России взяла на контроль организованную прокуратурой Выборгского района Петербурга проверку», — говорится в сообщении.

Напомним, ранним утром 12 мая в городской больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел пожар. По предварительным данным, из-за технической неисправности аппарата ИВЛ в реанимации, где находились тяжелобольные с коронавирусной инфекцией, начался пожар. По предварительным данным, погибли пять человек.

По данному факту ГСУ СКР по Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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Кроме того, прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства в больнице. В ходе нее будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер реагирования.

Отметим, в настоящий момент на место происшествия для координации работы правоохранительных органов выехали заместитель Генерального прокурора РФ Алексей Захаров, прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко, прокурор Выборгского района Санкт-Петербурга Павел Данилов.

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