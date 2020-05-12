Салехард, , 10:34 — REGNUM На Ямале за взяточничество осуждён начальник оперативного отдела исправительной колонии №8 УФСИН России по ЯНАО. Об этом сообщает прокуратура региона.

Судом установлено, что начальник отдела исправительного учреждения, известного под неофициальным названием «Белый медведь», за взятку размером 89,7 тыс. руб. способствовал поощрению осуждённого, а также обеспечил ему свободное передвижение на территории жилой зоны колонии.

Приговором Лабытнангского городского суда начальник оперативного отдела исправительной колонии №8 УФСИН России по ЯНАО признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в колонии-поселении. Также в доход государства он должен выплатить сумму взятки.