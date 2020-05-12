Ижевск, , 10:24 — REGNUM За минувшие сутки в полицию Удмуртии поступили сообщения о 13 фактах краж и случаев мошенничества, совершенных дистанционным способом. Ущерб в отношении потерпевших в совокупности оценивается в 1,2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД по республике.

В полицию обратились жители Ижевска, Глазова, а также Глазовского, Увинского и Алнашского районов.

В первую очередь мошенничество совершается путем получения конфиденциальных данных банковских карт и счетов от самих потерпевших. Также еще один популярный способ кражи — оплата услуг за получение компенсаций за ранее приобретенные товары, услуги или БАДы (биологически активные добавки) и покупка товаров через интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с начала года органы внутренних дел республики зарегистрировали 776 сообщений граждан о случаях мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 926 сообщений о кражах, совершенных аналогичным способом. По сравнению с I кварталом 2019 года число таких преступлений выросло на 61%. Только в этом году расследовано 1049 уголовных дел по фактам краж и случаям мошенничества, общий ущерб по ним составил 101 млн рублей.

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