Приозерск, Ленинградская область, , 10:20 — REGNUM В Приозерском районе Ленинградской области 17-летний юноша, незаконно севший за руль микроавтобуса, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП молодой человек погиб на месте. Трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, госпитализированы. Об этом 12 мая сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, ДТП произошло 12 мая около 04:30 мск в Приозерском районе на 32 км автодороги Пески — Подгорье. 17-летний молодой человек за рулем автомобиля Mercedes Vito не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги, оказался в кювете, опрокинулся и наехал на деревья.

«В результате ДТП пострадало три человека, среди них двое несовершеннолетних, водитель скончался на месте», — уточняют в ГИБДД.

В числе пострадавших получил тяжелые травмы 30-летний пассажир. По данному факту проводится проверка.