Волгоград, , 10:18 — REGNUM Автомобиль, в котором находилось шесть человек, перевернулся в Городищенском районе Волгоградской области. В результате ДТП 35-летний пассажир скончался на месте, сообщили 12 мая в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, 26-летний житель Самарской области 11 мая в 23:30 двигался по автодороге «Волгоград — Новый Рогачик» в сторону Волгограда. На 3 км он не справился с управлением «Лады Приоры», автомобиль выехал на обочину и перевернулся.

35-летний пассажир скончался на месте происшествия. С травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель и его пассажиры: 15-летний подросток, 18-летний парень, 20-летняя и 16-летняя девушки.