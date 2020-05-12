Прибайкальский район, Бурятия, , 10:09 — REGNUM Дело об ограблении ветерана в Прибайкальском районе Бурятии передано для расследование в Следственный комитет России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Инцидент произошёл 9 мая. 92-летний труженик тыла сообщил полиции, что у него похитили деньги и юбилейную медаль. Подозреваемым оказался ранее судимый 51-летний мужчина, который за несколько дней до этого приехал в район на заработки. Поселился он у своего знакомого вместе с его престарелым отцом ветераном.

В День Победы мужчина распивал со знакомыми спиртные напитки, после чего вернулся домой. Незадолго до этого у ветерана побывали работники администрации, которые вручили ему медаль и деньги.

«Увидев в руках старика купюры, злоумышленник попросил купить ему алкоголь, но получив отказ, напал на потерпевшего, вывернул руку, выхватил деньги в сумме 3000 рублей, забрал со стола медаль и скрылся с места происшествия», — отметили в ведомстве.

Злоумышленник был задержан, а позже взят под стражу. К тому моменту он успел потратить на алкоголь 2,4 тыс. рублей. Деньги ветерану возместили из собственных средств сотрудники СКР. Кроме того, они попросили передать им дело «в связи с особой категорией» потерпевшего и общественным резонансом. Прокурор ходатайство удовлетворил.

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