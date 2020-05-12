Петропавловск-Камчатский, , 09:59 — REGNUM Авиационную бомбу времён Второй мировой войны нашли в ходе проведения земляных работ строители в Петропавловске-Камчатском. Об этом 12 мая рассказал журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

«Опасную находку обнаружили строители при проведении земляных работ в прибрежной зоне Култучного озера в Петропавловске-Камчатском», — заявил он.

Также Воскресенский сообщил, что затем на место, где нашли бомбу, которая после осмотра была идентифицирована как авиационная бомба типа ФАБ-100 без взрывателя, выехали саперы инженерного подразделения Войск и сил на северо-востоке России (ОКВС) на Камчатке.

Кроме этого, начальник отдела информационного обеспечения отметил, что ввиду удовлетворительного состояния найденной бомбы специалисты приняли решение увеличить оцепление опасного района для вывоза её на утилизацию на дежурном автомобиле.

«Авиабомбу погрузили в специальный контейнер и со всеми мерами предосторожности доставили на полигон, где она будет уничтожена методом подрыва», — заключил Воскресенский.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее три мины времён Великой Отечественной войны были обнаружены в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.