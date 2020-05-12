Турочакский район, Алтай, , 09:49 — REGNUM В Турочакском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело против 56-летнего мужчины, избившего и угрожавшего убийством бывшей супруге. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В полицию обратилась потерпевшая. Как выяснилось, развелись супруги ещё несколько лет назад, после чего муж уехал в город, а женщина осталась с дочерью в районе. В тот день мужчина приехал в гости поздравить дочь с днём рождения, а заодно обсудить крайне насущный вопрос жилья. При этом он был в состоянии опьянения.

«В ходе общения между бывшими супругами произошла ссора, а затем мужчина схватил полено, которым несколько раз ударил женщину по голове и руке. Свои действия он сопровождал высказыванием угрозы убийством», — отметили в ведомстве.

Правоохранители к настоящему моменту уже задержали мужчину.

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