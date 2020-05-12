Соледар, ДНР, , 09:50 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 10 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 59 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 12 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях ВСУ выпустили в общей сложности восемь мин калибра 120 мм, 40 мин калибра 82 мм, одну противотанковую управляемую ракету (ПТУР), применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7, посёлок шахты имени Гагарина), Верхнеторецкое, Донецк (терминал аэропорта), Спартак, Александровка, Старомихайловка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов была обесточена птицефабрика в населённом пункте Верхнеторецкое, а также повреждена кровля дома в посёлке Старомихайловка. Ранение получил один мирный житель 1986 года рождения.

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