Багдад, , 09:52 — REGNUM Неизвестные похитили и убили двух курдов в иракской провинции Дияла. Об этом 12 мая сообщают местные СМИ.

Двое мужчин работали на своих фермах в деревне Али Ага, района Ханакин, когда неизвестные вооруженные люди, одетые в военную форму похитили их и увезли в неизвестном направлении.

Сельскохозяйственная техника была уничтожена, а позднее были найдены тела похищенных. Правоохранительные органы начали расследование.

Напомним, район Ханакин находится под управлением центрального правительства Ирака, однако является объектом территориального спора между Багдадом и Иракским Курдистаном.

Противоречия между сторонами создает вакуум власти, который является благодатной почвой для терроризма — в последние месяцы здесь активизировались боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).