Пенза, , 09:49 — REGNUM В понедельник, 11 мая в Пензе на улице Рахманинова во время ликвидации пожара в пятиэтажном доме эвакуировали жителей, среди которых были две девочки в возрасте двух лет, сообщают местные СМИ.

О возгорании в доме коридорного типа стало известно около 20:00. Общая площадь пожара составила 20 кв. метров. Прибывшие подразделения спасателей при помощи автолестницы с пятого этажа дома спаси двух малолетних девочек. Благодаря спасательным устройствам удалось эвакуировать двоих взрослых. Всего было выведено из горящего здания 10 человек. Пострадавших нет.

По факту случившегося назначена проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бессоновском районе Пензенской области 10 мая произошел пожар, в ходе которого погибли две женщины.

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