Санкт-Петербург, , 09:31 — REGNUM Причиной пожара в петербургской больнице Святого Георгия могло стать короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких, сообщает 12 мая ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Неисправность аппарата ИВЛ названа в качестве предварительной причины пожара. Возгорание произошло утром 12 мая на шестом этаже больницы Святого Георгия, где расположено реанимационное отделение.

В результате пожара скончались пять пациентов, которые лечились от COVID-19. Спасатели эвакуировали 150 человек, а позднее разместили их на нижних этажах больницы. Площадь пожара составила 10 кв. метров.

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