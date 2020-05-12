Барнаул, , 09:30 — REGNUM В Алтайском крае стартовала масштабная профилактическая противопожарная кампания. Как сообщает сегодня, 12 мая, пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, необходимость возникла в связи с тем, что только за три выходных дня в регионе пресечено более тысячи правонарушений, связанных с использованием открытого огня.

К административной ответственности привлечен 61 нарушитель. Задержано 18 человек, осуществлявших сжигание сухой травы или мусора. «В надзорно-профилактической работе в выходные были задействованы 3294 представителя различных ведомств, местных администраций. В ходе рейдов охвачено более 21 тысячи жилых и дачных домов», — сказано в официальном сообщении спасателей.

Напомним, в ближайшие дни дневные температуры воздуха на Алтае будут достигать +30−35 °C, действует особый противопожарный режим.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтай пришла жара