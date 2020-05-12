Мокшанский район, , 09:47 — REGNUM В Пензенской области на трассе в Мокшанском районе 12 мая произошло лобовое столкновение многотонной фуры и легкового автомобиля Renault Symbol, что привело к гибели двух человек. Погибшие находились в легковушке. Фотографии случившегося опубликовали очевидцы в соцсетях.

По их информации снимки сделаны в 6 часов утра, а когда случилось ДТП — неизвестно. Поврежденная фура перегородила проезжую часть. На обочине дороги лежат накрытые тела погибших. По данному факту начали проверку. Официальной информации от ведомств пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Пензы признан виновным в смерти женщины под колёсами большегруза на пешеходном переходе.

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