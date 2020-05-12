Триполи, , 09:18 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесли очередной удар по базе Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром. Об этом 12 мая сообщается в заявлении ПНС.

В сообщении говорится, что атака была произведена по стратегически важной базе Аль-Ватия, расположенной к юго-западу от столицы государства, города Триполи.

В ходе бомбардировки было уничтожено военное транспортное судно, о человеческих жертвах не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, в настоящее время страна фактически расколота на несколько анклавов, наиболее крупными из которых являются ПНС и ЛНА.

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