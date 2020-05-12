Улан-Удэ, , 09:12 — REGNUM В Бурятии за минувшие выходные произошёл 71 пожар. В результате одного из них, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, сгорел нежилой дом на площади 35 квадратных метров.

Возгорание произошло накануне, 11 мая из-за шалости детей. Кроме дома, огнём был также повреждён автомобиль.

«Установлено, что несколько детей играли на участке, после этого произошло возгорание дома. В настоящее время виновные лица устанавливаются», — отметили в ведомстве.

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