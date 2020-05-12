Тюмень, , 09:04 — REGNUM Под Тюменью в деревне Паренкина в ночь на 12 мая горел один из объектов пиролизного цеха. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть 11 мая в 23:45 по местному времени. Ликвидация огня шла до 2:00 по местному времени (00:00 мск) 12 мая. Сгорел арочник размером 35 метров на 22 метра. Пострадавших нет.

В ликвидации пожара принимали участие 21 человек и 10 единиц техники.

«Прокладывали магистральную линию протяженностью 150 метров, также прокладывали линию до пожарного и естественного водоёмов», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются.

Напомним, вечером 11 мая в Тюмени пожарные ликвидировали огонь на 85 кв. м в ангаре по улице Щербакова 158, корпус 17. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

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