Санкт-Петербург, , 09:04 — REGNUM Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» по факту пожара в городской больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, при котором погибли люди. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

«ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехало руководство ГСУ СКР, а также следователи созданной следственной группы. Проводятся первоначальные следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Как сообщалось, что городской больнице Святого Георгия, перепрофилированной под прием больных с коронавирусной инфекцией, ранним утром 12 мая начался пожар. По предварительным данным, причиной его стал неисправный аппарат ИВЛ, установленный в отделении реанимации. Несмотря на предпринятые оперативные действия, удалось спасти не всех тяжелобольных пациентов удалось не всех. По предварительным данным, погибли пять человек.

Количество погибших и пострадавших уточняется.

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