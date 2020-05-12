Санкт-Петербург, , 09:00 — REGNUM Пациентка городской больницы Святого Георгия в Петербурге рассказала о пожаре, который возник рано утром 12 мая в здании на Северном проспекте, д. 1. Об этом пользовательница соцсети под ником renatochka13 рассказала в «сторис» в своем аккаунте.

«Нас разбудили рано утром и сказали, что нужно встать, быстро взять свои вещи, одеяла. И вот тут-вот нас собирают», — рассказала девушка, которая в это время по просьбе медперсонала придерживала открытую дверь.

На видеозаписи видно, что люди в накинутых на плечи одеялах собираются в коридоре.

Напомним, в 06:23 мск в органы МЧС поступила информация о пожаре в больнице. Первое пожарное подразделение прибыло в 06:29 мск, к этому моменту наблюдался дым из окна больницы на уровне 6-го этажа. К 06:55 мск возгорание было локализовано на площади 10 кв. м. Эвакуировано 150 человек.

При пожаре, по предварительным данным, погибли пять пациентов отделения реанимации.

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