Романовский район, , 08:57 — REGNUM Следственные органы Саратовской области устанавливают обстоятельства гибели 46-летнего мужчины, сообщает пресс-служба регионального СКР.

На расстоянии около двух километров от рабочего поселка Романовка 9 мая в районе 12 часов дня рыбак обнаружил в реке Карай тело человека и сообщил в полицию. Правоохранители извлекли труп из реки, им оказался 46-летний местный житель. Мужчина 5 ноября 2019 года ушел из дома и о месте его нахождения ничего не было известно. Проводимые оперативно-розыскные мероприятия не привели к его обнаружению.

Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти мужчины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело пожилого мужчины извлекли спасатели из реки Кума в Ставропольском крае. Утонувшим оказался 66-летний местный житель.

Читайте также: Тело пожилого мужчины нашли в реке на Ставрополье