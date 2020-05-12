Якутск, , 08:48 — REGNUM В Якутске обследуют водоохранную зону реки Лена, где по сообщению местного жителя обнаружено нефтяное пятно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава экологии республики.

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«В ходе обследования выявлен факт затопления судна «Рефрижератор» с водоизмещением 1 500 тонн, находящегося на отстое дамбы реки Лена. На месте затопления судна зафиксированы следы разлива нефтепродуктов, отобраны пробы воды», — пояснили специалисты.

Все материалы дела будут переданы в Росприроднадзор Якутии, в Восточно-Сибирское территориальное Управление Росрыболовства, также в природоохранную прокуратуру республики.

Как сообщало ИА REGNUM, большое нефтяное пятно замечено на реке Амур возле Хабаровска. Разлив обнаружен напротив краевого спортивного комплекса «Ерофей».