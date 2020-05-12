Красноярск, , 08:25 — REGNUM В Красноярске двух девушек 17 и 18 лет, подвергшихся сексуальному насилию, обвинили в нарушении режима самоизоляции. Инцидент произошёл 22 апреля.

Как передаёт «Тайга.инфо», к потерпевшим подошёл неизвестный мужчина. Угрожая насилием, он забрал сотовые телефоны и украшения, совершил «насильственные действия сексуального характера», после чего скрылся. Девушки обратились в полицию, в результате нападавшие был задержан.

Помимо прочего, на ранее судимого мужчину был также составлен протокол о нарушении самоизоляции. Такой же документ был составлен на обеих его жертв.

«В МВД пояснили, что ни жертвы, ни подозреваемый не должны были находиться на месте происшествия в соответствие с введенными из-за коронавируса ограничениями», — передаёт портал.

Напомним, режим самоизоляции на территории Красноярского края на днях был продлён до 31 мая. Как сообщало ИА REGNUM, изменения в соответствующий указ внёс губернатор региона Александр Усс.

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