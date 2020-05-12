Салехард, , 08:22 — REGNUM На Ямале с 12 мая возобновляют работу магазины, продающие непродовольственные товары, и предприятия бытовых услуг. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Открываются магазины с отдельных входом и площадь торговых залов которых не превышает 400 метров. При этом необходимо следить за числом находящихся внутри покупателей — не более одного человека на четыре квадратных метра.

Также с 12 мая возобновляют деятельность парикмахерские, салоны красоты, косметические и массажные салоны, организации бытовых услуг, прачечные, химчистки, бани, сауны и ателье. Клиенты принимаются по предварительной записи. Все организации обязаны уведомить о начале работы Управление Роспотребнадзора по ЯНАО.

Предприятия должны соблюдать масочный режим, осуществлять дезинфекцию помещений, иметь антисептики на входе для клиентов, обеззараживатели воздуха. Все работники обязаны проходить утренний фильтр с измерением температуры тела.