Камень-на-Оби, Алтайский край, , 08:16 — REGNUM Пациенты с коронавирусом из Камне-на-Оби пожаловались на плохие условия в ковидном госпитале. Судя по видеоролику, который разместили на своем сайте журналисты «Каменских известий», на койки пациентов положили очень тонкие матрасы, а одеялом, которое больше похоже на марлю, достаточно сложно накрываться.

Матрас в инфекционном боксе, где лежат пациенты с коронавирусом в Камне-на-Оби Цитата из видео

Также больные пожаловались на холодную еду и отсутствие необходимой в палате мебели. На троих больных в палате приходится всего одна тумбочка, стол пришлось сделать из досок. «Не дай Бог никому попасть в эту больницу», резюмирует автор видео.

Главврач Каменской ЦРБ Олег Войтов пояснил, что госпиталь развернут экстренно, в короткие сроки, но он оборудован всем необходимым для оказания данного вида помощи. По его словам, в стационаре созданы все условия для оказания помощи, лечение проводится в полном объеме, нужды ни в чём нет.

Вместе с тем, медики признают, что одеяла и матрасы, после многократного использования и обработки, приходят в негодность и попросили с пониманием отнестись к тому факту, что «условия в ЛПУ будут отличаться от условий пребывания дома».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро, 12 мая, в Алтайском крае выявлены 20 новых носителей SARS-CoV-2, а общее количество подтверждённых положительных тестов составляет уже 727.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае выявлены 20 новых носителей SARS-CoV-2