Багдад, , 08:22 — REGNUM Неизвестные совершили сразу два нападения на представителей нефтяной компании Basra в Ираке. Об этом 12 мая сообщают местные СМИ.

По последним данным, первое нападение было произведено группой лиц, вооруженных автоматами, против сотрудников, работающих у месторождения «Файхан». Второе нападение было осуществлено на грузовик, принадлежащий подрядчику компании Basra.

В ходе двух атак никто не пострадал. Руководство компании призвало силовиков провинции Басра обеспечить безопасность нефтедобывающей отрасли.