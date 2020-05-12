Санкт-Петербург, , 08:09 — REGNUM Пожар в городской больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге унёс жизни пятерых человек, сообщает 12 мая ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«При пожаре погибли пять пациентов, подключенных к ИВЛ (аппарату искусственной вентиляции легких — ред.), — сказал собеседник агентства.

В главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу в свою очередь подтвердили, что в результате пожара есть погибшие, не став уточнять их количество.

По предварительной информации, пожар возник в отделении реанимации. Его площадь составила 10 квадратных метров. Другие обстоятельства происшествия выясняются.

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