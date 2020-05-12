Красноярск, , 08:08 — REGNUM Экстренную посадку по причине наличия проблем с шасси совершил в аэропорту Красноярска Самолет «Почты России». Об этом 12 мая рассказали в красноярском аэропорту, передает ТАСС.

«Самолет сел», — заявили в аэропорту и добавили, что с севшим бортом все нормально.

Также там сообщили, что принадлежащий «Почте России» самолет Ту-204−100С произвел взлёт из Красноярска, следуя в Норильск, в 8:17 по местному времени (4:17 мск), однако позднее из-за неполадок с шасси экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета.

Кроме этого, уточняется, что борт вез только почтовый груз и на его борту находился только экипаж.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два человека погибли при крушении самолёта Ан-2 в Литве.