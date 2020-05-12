Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, распылившего газ из баллончика на сотрудников скорой помощи, решается вопрос о возбуждении дела. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошёл в Железнодорожном районе столицы региона. Медики из бригады скорой помощи после завершения посещения одной из квартир многоквартирного жилого дома выходили из подъезда и встретились с нетрезвым мужчиной, проходящим с собакой. На просьбу врачей дать возможность пройти, мужчина достал баллончик и распылил газ на медиков и на прохожих, оказавшихся поблизости и пытавшихся его остановить.

Медики воспользовались «тревожной кнопкой», после чего прибывшие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали хулигана. Выяснилось, что 46-летний житель Улан-Удэ ранее был судим. Его доставили в отдел полиции.