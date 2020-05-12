Красноярск, , 08:03 — REGNUM По состоянию на утро 12 мая в Красноярском крае зарегистрировано 12 лесных пожаров на площади 369 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, возгорания действуют в Абанском, Богучанском, Енисейском, Идринском, Мотыгинском, Нижнеингашском, Партизанском и Тасеевском районах.

Угрозы населённым пунктам нет, заверили в министерстве. Три пожара уже локализованы.

За прошедшие выходные дни в Красноярском крае ликвидировали 25 лесных пожаров в 17 районах на площади 605,5 га. По предварительным данным, в большинстве случаев возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае из-за лесных пожаров введён режим ЧС.

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