Барнаул, , 07:45 — REGNUM В Алтайском крае продолжает ширится круг выявленных носителей коронавируса. Как сообщает оперативный штаб региона, на утро, 12 мая, выявлены 20 новых носителей SARS-CoV-2, а общее количество подтверждённых положительных тестов составляет уже 727.

При этом, только в 70 случаях случаях речь идёт завозном характере заражения, 527 случаев образовались по контакту с заболевшими. Из общего количества носителей вируса только 99 больны внебольничной пневмонией, 133 — ОРВИ. У большинства носителй вируса (495 случаях) заболевание не проявилось. Больше всего положительных результатов теста полученно в Змеиногорском районе (203) и Барнауле (225).

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые коронавирус был выявлен в Алтайском крае у жительницы Барнаула, которая прибыла домой из Доминиканской Республики с пересадкой в Москве. Женщину не поставили на учёт, как прибывшую из-за рубежа, а её муж больше недели ходил на работу, считая себя здоровым.

Ещё одна вспышка SARS-CoV-2 произошла в Змеиногорском районе. Там положительные тесты SARS-CoV-2 были выявлены у вахтовиков Корбалихинского рудника. Также вспышка была зарегистрирована в Бийске: в начале мая Роспотребнадзор подтвердил массовое заражение новым коронавирусом у сотрудников алтайского ЗАО «Эвалар», которое является крупнейшим в России производителем биологически активных добавок.

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