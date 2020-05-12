Ижевск, , 07:45 — REGNUM Крупный пожар, охвативший площадь в 40 гектаров на территории вокруг бывшего военного арсенала в поселке Пугачево Малопургинском районе Удмуртии, потушен, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по республике.

Для ликвидации горения были привлечены 273 человека, 74 единицы техники, включая два вертолета Ми-8 и самолет один Ил-76.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар растительности рядом с бывшим военным арсеналом в поселке Пугачево в Удмуртии начался 9 мая. Часть жителей населенного пункта была эвакуирована, но затем людям разрешили вернуться домой.

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