Екатеринбург, , 07:38 — REGNUM В Екатеринбурге один из нарушителей самоизоляции напал на сотрудников полиции. Об этом пишут СМИ.

Инцидент произошёл во дворе жилого дома в районе Уралмаш. Как пишет Е1.ru, группа граждан распивала в общественном месте спиртные напитки. Сотрудники полиции подошли к ним и попросили показать документы. Один из граждан отреагировал агрессивно.

Как следует из предоставленной журналистам видеозаписи, снятой полицейскими, стражи порядка вели себя вежливо и корректно. Но затем отказывающийся подчиняться гражданин напал на них. Его пришлось задержать.