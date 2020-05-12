Якутск, , 07:24 — REGNUM Паводок и ледоход в реке Лена в Якутии на контроле у местных властей, написала в соцсетях мэр Якутска Сардана Авксентьева.

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«Ледоход дошёл до Якутска. Первым, как обычно, в зону подтопления попадает микрорайон Даркылах. Напомню, из-за особенностей рельефа, происходит выход воды на пойму, и, как следствие, подтопление жилых домов микрорайона Даркылах — застроек, расположенных вне дамбы. Традиционно вода захватывает 16 домовладений, в которых проживает 63 человека, обычно жители этих домов от эвакуации отказываются. Тем не менее, на базе ПТУ-16 нами, как положено, развернут пункт временного размещения, в котором смогут переждать паводок 200 человек», — написала мэр.

Сардана Авксентьева сообщила, что в 06:00 по местному времени вода вышла на дорогу улицы Пристанская, а также на улицу, ведущую к ледовой переправе. Ситуацию контролируют специалисты городского Управления ГО и ЧС, полиция, ГИМС, спасатели МЧС, а также специалисты управы Промышленного округа.

«Ледоход проходит спокойно. Следим за развитием ситуации», — добавила глава Якутска.

«Хатассы и пригород уже вода близко подступает. Во дворы вода зашла», — пишут под постом мэра якутяне.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии село Кытыл-Дюра из-за высокого уровня воды на реке Лене в Хангаласском районе республики находится под угрозой затопления.