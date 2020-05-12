Оренбург, 12 мая 2020, 07:15 — REGNUM В Оренбурге произошло ДТП, участником которого стал бывший губернатор Оренбургской области Алексей Чернышёв (возглавлял регион в 1999—2010 годы), сообщает портал orengrad.ru.
Авария произошла 11 мая в пригороде — на въезде в Ростоши. Столкнулись автомобиль «Лексус» и грузовик «Газель». За рулем легковой машины находился Алексей Чернышёв. Передний номер иномарки сразу после аварии закрыли тряпкой, задний на машине отсутствовал, отмечает СМИ.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия и устанавливает виновного.