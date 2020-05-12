Хабаровск, , 07:15 — REGNUM Крупное нефтяное пятно замечено на реке Амур возле Хабаровска. Природоохранные службы выясняют его происхождение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в межрайонной природоохранной прокуратуре Хабаровска.

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Пятно обнаружено в реке, напротив краевого спортивного комплекса «Ерофей».

Сейчас природоохранная прокуратура совместно с Приамурским межрегиональным управлением Росприроднадзора и Центром лабораторного анализа и технических измерений по ДФО выясняют происхождение пятна. Специалисты взяли пробы воды на предмет установления происхождения нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине несколько месяцев не могут ликвидировать крупный разлив нефтепродуктов. Экологи подозревают нефтяников, нефтяники утверждают, что разлива нефти не было, а во внешнюю среду утекла загрязненная вода.