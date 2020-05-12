Екатеринбург, , 07:02 — REGNUM В Екатеринбурге 102 человека были эвакуированы во время пожара в пяиэтажном жилом доме. Об этом сообщает свердловское областное управление МЧС.

Пожар произошёл в ночь на 12 мая в муниципальном доме коридорного типа на проспекте Космонавтов, 52. Возгорание было в комнате площадью 20 кв. метров на пятом этаже.

Жильцов эвакуировали по лестничным маршам. «В том числе 15 человек вывели с помощью спасательных масок дыхательных аппаратов», — рассказали в пресс-службе.

Ребёнок 2006 года рождения был травмирован во время эвакуации. С травмой ноги его доставили в больницу. Иных пострадавших нет. А пожар ликвидировали за 20 минут.