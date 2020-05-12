Чита, , 06:55 — REGNUM В Забайкалье каждый заразившийся SARS-CoV-2 инфицирует ещё двоих. Об этом 12 мая на оперативном совещании в правительстве региона сообщила главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа. Её цитирует пресс-служба забайкальского губернатора.

«Ситуация заметно изменилась за последние четыре дня», — сказала Лапа.

Круг выявленных носителей SARS-CoV-2 в Забайкалье расширился сразу на 22 человека. Как сообщает сегодня, 12 мая, оперативный штаб региона, общее число подтвержденых положительных тестов составляет уже 386. Подавляющее большинство людей с подтвержденным диагнозом младше 65 лет. Доля лиц заболевших в возрасте старше 65 лет составила 83,5%.

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