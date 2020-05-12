Петропавловск-Камчатский, , 06:50 — REGNUM Пограничники обнаружили нелегальный цех по переработке краба на берегу Авачинской бухты на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в погрануправлении по Камчатскому краю.

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Во время патрулирования берега бухты наряд пограничников заметил моторную лодку и рядом нежилое строение, в котором осуществлялось нелегальное производство крабовой продукции. На берегу рядом со строением находились мешки с живым крабом — стригуном.

После осмотра и пересчёта 5612 крабов были выпущены в море, предотвращенный ущерб составил более 5,7 млн рублей. Согласно правилам рыболовства, гражданин имеет право добыть не более 30 особей краба в сутки. Штраф за незаконный вылов одного краба, независимо от веса и размера, составляет 4768 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля браконьер на Камчатке, незаконно ловивший рыбу, напал на сотрудника полиции.