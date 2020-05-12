Екатеринбург, , 06:52 — REGNUM В Екатеринбурге при пожаре в пятиэтажном жилом доме в ночь на 12 мая были эвакуированы более 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о пожаре на проспекте Космонавтов, 52 «б» поступило в дежурную часть в 02:00 по местному времени. Прибывшие пожарные обнаружили возгорание в комнате площадью 20 квадратных метров, расположенной на пятом этаже муниципального жилого дома коридорного типа.

«Огнеборцы эвакуировали из дома по лестничным маршам 102 человека, в том числе 15 человек вывели с помощью спасательных масок дыхательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время эвакуации ребёнок 2006 г. р. получил травму ноги и был госпитализирован, других пострадавших нет.

Пожар был ликвидирован за 20 минут. На месте работали 40 сотрудников МЧС и 11 единиц спецтехники.