Чита, , 06:35 — REGNUM Круг выявленных носителей SARS-CoV-2 в Забайкалье расширился сразу на 22 человека. Как сообщает сегодня, 12 мая, оперативный штаб региона, общее число подтвержденых положительных тестов составляет уже 386.

«132 человека выздоровели и выписаны из больницы (17 за последние сутки)», — сказано в официальной информации. Также известно, что к районам, охваченным SARS-CoV-2, добавились еще три: Газимуро-Заводский, Краснокаменский, Петровск-Забайкальский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Забайкалье скончался первый пациент с коронавирусом.

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